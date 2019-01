Coleman Intermediate School in the Watson Chapel School District announces its honor students for the second nine weeks.

All A’s - 4th, 5th, and 6th Graders: Roderick Austin Jr., Madison Bagsby, Skylar Beggs, La’Niyah Biley, Jayden Carroll, Amarion Craig, Jeremiah Craig, Wizdom Davis, Shelby Derrick, Regina Dotson, Anna Dycus, Makayla Earl, Clayton Edwards, Jordan Foots, Xavion Gallon, Ja’niyah Goins, Kelsey Gordon, Chelsea Grigsby, D’aundra Hines Miyaunna Howard, Nazam Islam, Pearletha Jackson, JaMarcus Johnson, Xandria Johnson, Haywood King, Christian Lovett, Samuel Lovette, Ayden Luckett, Chloe McBroom,

Ja’kyria McKinney, Trinity Mitchner, Ashlynn O’keefe, Alyssa Parks, Diamon Parks, Donovan Samples, Ju’Taveon Sission, Braydon Skinner, Maroge Smith, Montae Sowers, Trynity Sterling, Walker Stringfellow, Aaliyah Thompson, Brooklynn Thompson, Ashley Trammell, Jeremy Vincent, Sasha Walker, Griffin Weaver, Chandler Westmoreland, Candice White, Shianne Williams, Arianna Wilson;

A’s and B’s – 4th, 5th, and 6th Graders: Jamarion Alexander, Aariyah Allen, Nafid Ayni, Ka’nysha Battles, Kenya Bell, Rhamiya Bell, Braylon Bennett, Dwight Bennett, Tianna Boykins, Shamar Browning, Makayla Burnett, Kyriuna Cannon, Jaiden Carter, Kaliah Carter, Madison Clark, India Cobb, Taariq Conner, Kha’leyce Cooper, Khamiya Cooper, Malachi Craig, Jermani Davis, Joseph Dockett, Demarion Dodds, Za’kyah Dodds,

Jalyiah Edwards, Maranda Emerson, Jayden Evans, Alfadl Fadah, Cameron Farris, Christian Field, Cheyenne Ford, Dillon Frye, Clarence Galsper, Cassidy Garrett, Lauryn Goodloe, Aurionna Green, David Hall, Kayleigh Hall, Chloe Harris, Ge’Nyla Harris, Kemiyia Harris, Sydni Harris, Caleb Haynes, A’nyah Henry, Austen Hildebrand, Destiny Hines, Noah Holland, Davion Holmes, Christopher Hopkins Jr., Bryan Howard, Ryan Howard, Rozlynne Ingram, Carrington Jackson, Christian Jackson, Jyrah Jackson, Leah Jackson, Kaylee Jones, Kameron Kennedy, Tayvion Kirby, Preshus Lee, Marleah Lewis, Acire Little, Justin Lunsford, Jer’aniyah Madden, Makaydence Mallett, Kevin Marcus,

Jordan McBride, Kylee Monk, Jayden Moody, Kyla Morris, Ja’Koby Muhammad, Zakiyaa Muhammad, Joshua Muldrew, Logan Naylor, Kristin Neal, Antwaniq Newman, Dylan Parkers, Ciriya Phillips, Jaden Phillips, Lilchelle Phillips, Miranda Phillips, Tyler Reel, Adam Roberts, Ethan Roberts, Amari Robinson, Sy’Riah Robinson, Ryan Rogers, Lucille Rose, Kenya Ruth, Maddison Sanchez, Amari Sanders, Madisyn Sanders, Majesty Savage, Rasheed Shakur, Erionna Shaw Mosley, Aniyah Shelby, Madison Shelton,

Anyah Shepherd, Jakaiyla Shepherd, Na’ziya Simmons, Kaitlynn Smart, Madison Smith, Ethan Snodgrass, Jelayla Stith, Aaron Stone, Meaghan Straughn, Landon Straus, Roba Sufyan, Alexander Taylor, Bethany Taylor, Brooklyn Taylor, Kyla Thomas, Mercedes Thomas, Orlaina Thomas, Za’Reyah Thomas, Alissa Thompson, Kellye Thompson, Lydarious Watkins, Alecia Williams, Chance Williams, D’kaila Williams, Hailey Williams, Ma’Kaila Williams, Malyk Williams, Randal Williams, Rickiyla Williams, Ethan Williamson, Javion Young.