The Pine Bluff School District’s Title I Parent and Family Resource Center announces the December winners of the K-9 district-wide literacy initiative.

Students who read 20 or more books were honored with a reading medallion. Students who read at least 10 books received a “Readers are Leaders” reading ribbon.

Listed by participating schools, the medallion winners are:

Forrest Park/Greenville Preschool

Marnae’ Alexander, Steven Barnett III, Christopher Briggs, Heaven Bryant, Gavin Cosen, Layden Crumpton, Sanaa Helloms, Brooke Ross-Hines, Ka’Noddreon Holmes, Urijah Hulsey, Cade Iverson, Ayden Jones, Ja’Kalynn Kelley, Chrishaun Lyons, Aubrey Manes, Aiden McDonald, Jai’Yonni McDonald, Bobby Morris, Jason Murdock, Imani Pierre, Chloe Powell, Preston Robinson, Brandon Rogers, Jr., Kayden Rose, Ja’Kobie Smith, Dariyah Spencer, Londyn Walker, Stephon Watson, Jr., Jaiden Webb, Bryson West, Marquis White, Jr., Eli Whitfield and Ryleigh Williams;

Broadmoor Elementary School

Mohaned Almansouri, Makaiya Antwine, Kennedy Bailey, Aumani Batemon, Israel Bell, Ethen Berry, Appolontia Bowers, Tony Bradley, Justin Burgess, Kaitlyn Bush, Azaiah Clay, Trevon Clay, Maurice Cobbs, Ma’Khyia Cole, Anthony Coleman, Amahria Cross, DaQuan Cyrus, Somer Davis, Jaquari Dillard, Dazhyia Dorsey, Marion Evans, Niagra Fall, Malcom Falls, Destiny Finch, Terrance Gaines, Jerkiyra Gentris, Tamirrah Girley, Kaitlynn Grant, Kydjah Green, Cordale Guy, Isiah Handle, Zhatoyria Henry, Elijah Hopkins, Christopher Huante, Kimberly Hunt, Saniyah Hunter, Alyssia Isom, Jamauriah Iverson, Mahlayshia Jenkins, Kenze Johnson, Zarreon Kirklin, Kentara James,, Tanayjha Joy, Braylin Long, Amiya McDaniel, Aniya McDaniel, Kadence Marshall, Diamond Matthews, Zariaunna Moor, Ariyah Moore, Norman Packard, Merricle Pam, Skylar Penister, Aiden Pope, Brooklyn Reeves, Gary Roberts, Ky’Asia Roberts, Karrington Robertson, Joseph Robinson, Travell Richardson, Amari Scott, Angel Smith, Dedrick Smith, Makenzie Smith, Stacy Smith, Tyjuan Smith, Cam’ron Sombright, Carolyn Sonny, Makalyn Spraglin, LaVonda Sonny, Spirit Swiney, Malik Terry, Chris Thomas, Kierra Thompson, Ma’Riyah Tillman, Kourtni Tripp, Daz’arius Thompson, Antonio Vaughn, Jahyi Walls, Lailah Walker, Braylon West, Lamonte Wine, Kimon Williams and Rachael Williams;

Southwood K-1 Learning Center

Jakavion Alexander, Deshawn Allen, Doaa Almansouri, K’Briell Allen, Kaliya Allen, Sariah Allen, Addisyn Anderson, Kamri Anderson, Ka’Mairiyal Arnold, Chase Atkinson, Elijah Ballard, Zaydan Ballard, Tu’kia Braison, Trinity Barnes, VaShaun Barnes , Samantha Bass, Ayden Battles, Makayla Battles, Braylin Beavers, Kylacia Bell, Ge’Mya Boatman, Emilee Bowens, ReMire Boykins, Nyla Brasfield, Aria Brazell, Bryce Brewer, DeMarion Brothers, Bryston Brown, Curieunte Brown, Jahkobie Brown, Kaylin Brown, Kori Brown, Nykeria Brown, Joshua Brownlee, Lakyah Buckner, Kassidy Burnett, Devon’Aire Campson, Lewis Canada, Ashton Cannon, Gregory Childs, Andre Christian, Ma’Kyi Clark, Neveah Cline-Austin, Jayden Cogshell , Brooklyn Compton, Jayla Criswell, Alyson Dancy, Drayah Davis, Jaela Davis, Jamiyah Davis, McKymei Davis, Kingtston Denton, MaKayla Denham, Kelton Deshazier, MarQuis Deshazier, LeMaximus Dockett, Ivy Donaldson, Ricky Doolin, Maci Dorn, Kamariana Dunlap, Amarii Evans, Bre’Anna Evans, James Evans, Ziyonnah Evans, Aubree Fairow, Noah Farver, Kash Fletcher, Ramani Fletcher, Re’Niyah Fletcher, Sa’Niyah Fletcher, Ariel Flowers, Chadrick Ford, Chanse Ford, Da’Zireya Foster, Jya’Ceion Foster, Kylan Foster, Christian Franklin, Jakarion Franklin, Ka’Lynn Freeman, Rylan Gaston, Malajah Gatewood, Gabriel Glover, Malachi Goal, Kaderrean Gray, Aliyah Green, Allison Green, Darrius Green, Kaveyah Griffin, Bryley Hall, Ro’Miya Haltiwanger, Mason Hampton, Terrell Hampton, Harper Handley, Deja’nae Harris, Ja’Mauri Harris, Shayla Harris, Demarcus Hawkins, London Hawkins, Paris Hawkins, Nyla Helloms, Kevon Hicks, Emarionna Hogan, Gemarria Holmes, Mandrake Holmes, Bruce Huckaby, Keasia Huggins, Layla Hull, Xion Humphrey, Madison Jackson, Zendayah Jackson, Darryn James, Carter Jarmon, Adrian Johnson, BreAysia Johnson, Jaida Johnson, Jason Johnson, Jayliah Johnson, Kaylee Johnson, Khloe Johnson, Skylar Johnson, Zayden Johnson, Caleb Jones, Dewayne Jones, Ja’Kiya Jones, K’eMaurion Jones, Zi’Niya Jones, TaNari Joy, Elijah Kannen, Saida Khan, Aiyanna Kirby, Jayden King, Demetria Lane, Karter Larkin, Braylon Laws, Jonathan Lawson, Jason Lewis, Wynter Lewis, Kenya Love, Demiya Mallett, Brooklyn Mance, Derrick Marks, Cayden Mays, Lee’Ahh Mayweather, Robin Mayweather, De’Aysha McAfee, Alexia McClain, Malachi McLemore, Marquis McLemore, Tymeisha McCraney, Braidynn McCuller, Paris McDowell, Quinterris McDuffey, Cassie McKenzie, Kelton Mitchell, Fredrick Moore, Kelton Moore, Skylar Moore, Raphael Moore, Xavier Moore, Kamarius Morgan, Miyah Morgan, Kevin Morris, Rhylinn Nalls, Cheree Nelson, Christian Nelson, Devin Nelson, Anthony Nelson-Williams, A’Ryan O’Neal, Ashanti Owens, Ashton Packard, Tristian Parker, Jordyn Penister, Journey Percy, Indyia Perry, Thor Peterson, Akacia Poney, Aubrey Price, DeMarcus Price, Quin’Darius Pugh, Cali Reed, Ky’leigh Reed, Lauren Reid, Trinitee Rice, Jylan Richards, Kayedance Rochell, Samariee Robinson, Kennedy Rogers, Qayson Roy, Jayden Russell, Braydon Sanders, Brayshawn Sanders, Jurnee Sanders, Enylah Savage, Bryson Scales, Kristian Scales, Zaya Scales, Brooklyn Scott, Jayceon Scott, Jayden Scott, Kristina Scott, Peightin Seals, Christian Shavers, Christina Shavers, Marion Shelton, Bryson Shepherd, Jermiah Simmons, Shaquille Simmons, Te’Ajiz Simmons, Amiya Sims, Za’Marion Sims, De’Quiandrick Smith, Jamere Smith, Jaydin Smith, Na’Zaria Smith, Zina Smith, McKenzie Soto, Cadence Spencer, Jeremiah Spencer, Skylar Spraglin, Bralei Stringfellow, Jaydin Taylor-Smith, Melat Tekly, K’dence Thompson, Jayla Thorns, Kendrick Thornton, Mahir Tucker, Khylie Turner, J’Marie Wade, Kobe Walker, Autumn Washington, Xavier Washington, Jhordan Webb, Bryson West, Kamari Whitmore, Christopher Whitaker, Peyton Whiter, Amanda White, Kavon White, Khloe White, Marquell White, Ne’Vaeh White, Ava Williams, Eric Williams, Jayden Williams, Jordyn Williams, Kamya Williams, Serenity Williams, Za’Kiya Williams, Zamariyah Williams, Jimmy Wilson, Kolby Wilson, Adrianna Witt, London Woodson, Chloe Wright, Michael Wright, Da’Rya Wynne and Brayn Young;

Thirty-Fourth Elementary School

Jarvis Allen, Kennedy Armoster, Irieunna Arnold, Dhavarian Avery, Ja’Miya Balenton, Joselyn Barnes, Jabralyn Bankston, Zariyah Baston, Ramyia Battles, Cortnee Berrien, Malajah Borders, Khloe Booker, Maliah Borders, Jalyndria Britten, Landon Bullard, Aliyah Burnett, Markell Bennett, Shanques Billingsley, Marisa Blackwell, Ginger Broadway, Kamaria Brown, Xzavier Brown, Trayvon Bryant, Walter Cannon, Na’Kayla Clinkscale, Sha’Lyah Cannon, Talynn Carr, Ryleigh Cline, Markayla Clark, Jakayla Croom, JaiLei Crosby, London Dandridge, timothy Davis, Rashard Dokes, Camari Evans, Jacaleb Evans, Samarrion Farris, Ryan Foots,Emari Foster, Demetrianna Gates, Madyson Gatewood, Kendol Greenwood, Marya Greer, Dajuan Gilbert, Deonta Grant, Lakiyah Green, Zayrian Grisby, Za’Nyia Harris, Patrick Hart, Brooklyn Hawkins, Treyson Hawkins, Arianna Hayes, Ty’reyshia Haynes, Dyllon Hopkins, Ka’Nia Harrison, Javaughn Heavens, Kaniya Higgins, Azaria Hughes, Marquis Hutcherson, Keamon Irby, Kenayia Jackson, Randall Jackson, Brice Jefferson, Donnell Jamerson, Jade Johnson, Jayvion Johnson, Dawaine Jiner, Cameron Jones, Nathaniel Kincy, Jaylin King, Keanna King, Sa’miyah Litzey, Mariah Loud, Jalecia Lewis, Christoper Lockett, Brently Manes, Alonao Meeks, Michail McAfee, Michael McBride, Weslyn Marshall, King McCoy, ShaRiyah McClatchie, Khanzis McDonley, Nayvia Mitchell, Geno Mitchell, Jr., JaNiyah Miller, Chassidy Mixon, Undra Mison, Miyanna Moten, Heaven Montgomery, Sasha Murray, Tyreke Nelson, Kaliah Parks, La’mya Pea, Derrick Price, Rand’l Parke, Makenzie Payton, Samuel Pitts, Derrick Price, ZaRyan Price, Daquon Pugh, Edward Reeves, Kylie Rhodes, Ai’yanna Riney, Tamiyia Rivers, Omarion Roby, Christopher Rogers, Quartney Roy, Zachary Scott, Martaevion Shaw, Dantrevious Shelton, Danyel Shelton, London Simmons, Da’kevia Spears, Taya Sims, Collin Smith, Rickey Smith, Calvin Smith, Khamarion Smith, Emani Shorter, Jonathan Sims, Quintin Spencer, Lakailah Stocker, Fredrick Tate III, Jayden Tate, Kaylee Thomas, Neontaye Toston, Jaydan Tripp, Y’huim Washington, Chandler Wright and Zion Zoro;

W.T. Cheney Elementary School

Quentin Adams, Naima Arnold, Zaniya Arnold, Tony Braison, Myrianna Brown, Chanya Burnley, Aariyah Carter, Marvin Cawthon, Molly Chavarria, Laiken Collier, Moriyah Collins, Aliscia Courtney, Jermesha Craig, Brandon Denham, Tia Dulaney, Jayden Edmonson, Micahla Finley, LaRon Flowers, Wijett Foster, Cedric Gatewood, Nevaeh Glass, Kimora Goodwin, Kylei Goodwin, J’Ceri Gray, Tyrus Greene, Aliyah Holloway, Christian Holmes-King, Trent Hopkins, Nasir Hunter, Clinton Jacinto, Sakyria Jackson, Jacobi Johnson, Aniyah Jones, Lauren Jordan, Nadia Lagrone, Zoey Lagrone, Genia Lambert, Vera Langel, Mackenzie Laurent, Wynter Lewis, Jaidan Livingston, Dearius Logwood, Grady Matthews, Seryniti McCoy, Anthony Moore, Kielee Moore, Zamaria Moore, Amberli Morgan, Cherrelle Murray, Nyiah Murray, Carl Nelson, Samiyah Nelson, Clarence Pope, Sha’Kiyah Price, Kemari Rice, Shermond Richardson, Million Roberts, Devan Rucker, Sabria Simms, Jasmine Slaughter, Kemora Smith, Robert Smith, Anthony Spratt, Gianna Taggart, Acacia Thomas, Caden Thomas, Maysen Thomas, Sydney Tucker, Tyri Turner, Jahmir Walker, Dre’Van Washington, Skylar Watkins, Brayden Watson, Kierria Welch, Dezmond Wesley, Kirsten Whaley, D’keylen White, Tavionna Williams, Ja’marion Willis, Alyssa Winston and Callie York.