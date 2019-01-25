Arkansas
Crystal B. Venter, dba Daylight Donuts, P.O. Box 577, Casscoe; filed Chapter 13 Jan. 16.
Patricia Snyder, aka Patricia Bazarow, aka Patricia McDonald, 38 Hursel Road, DeWitt; filed Chapter 13 Jan. 18.
Dwight D. Hood Sr., 1201 E. Cleveland St., Stuttgart; filed Chapter 7 Jan. 18.
Brian Jenkins, P.O. Box 644, Gillett; filed Chapter 13 Jan. 18.
Desha
Bathel Allen Cupples Jr., aka Allen Cupples and Mary Elizabeth Cupples, 753 Guy Road, Dumas; filed Chapter 13 Jan. 19.
Grant
Troy A. Clegg and Loretta Clegg, 1534 Grant 44, Prattsville; filed Chapter 13 Jan. 17.
Jefferson
Natara Eans, aka Natara Langel, 2417 W. Remmel Ave., Pine Bluff; filed Chapter 13 Jan. 16.
Nakita Lashae Williams, 2215 Starlite Drive, Pine Bluff; filed Chapter 13 Jan. 16.
Jania Evans, 217 Mulberry St., Wabbaseka; filed Chapter 13 Jan. 16.
Laura Lynn Elliott, 1503 War Eagle, Pine Bluff; filed Chapter 7 Jan. 17.
Darrius Clay, 1501 W. 34th Ave., Pine Bluff; filed Chapter 13 Jan. 17.
Tashara Crater, P.O. Box 424, Altheimer; filed Chapter 13 Jan. 18.
Eligha J. Lacy Jr., 3215 S. Elm St., Pine Bluff; filed Chapter 13 Jan. 18.
Maurice Hopkins, 3206 Daffodil St., Pine Bluff; filed Chapter 13 Jan. 18.
Stephanie Lynn Courtney, P.O. Box 5032, Pine Bluff; filed Chapter 13 Jan. 19.
Lincoln
James Bryant Chapman, 805 Zachary Lane, Star City; filed Chapter 13 Jan. 17.