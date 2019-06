The University of Arkansas at Pine Bluff (UAPB) announced its Chancellor’s List recently for the Spring 2019 semester. The list requires a grade point average of 4.0 on at least 12 semester credit hours.

Arkansas students by city include:

Alexander- Shawn Banks, Alexia Lewis, Britney Sahlmann, Xzadria Spencer; Augusta- Jennifer Hinojosa; Dermott- Mary Rowe, Regena Rowe; Dumas- Rickey Anderson, Shelby Slater III, Arielle Thomas; Elaine- Lacora White; Holly Grove- Charliecia Statewright; Jacksonville- Ryan Mallison, Andrea Riera Salinas, Toccara Sublett;

Little Rock- Kynnedi Allen, Olivia Allen, Mo’Neecia Avery, Kierrah Collins, Samuel Edogun, Robyn Gunn, Sakiya Hearns, Alexis Hill, Tramarra Rainey, Kyra Rattler, Wynton Ruth, Courtnei Toney, Janee Townsend;

Mabelvale- Juan Leon –Tello; Marianna- Olivia Duncan, Jae’Von Johnson, Normadi Randle; Marked Tree- Lanaysha Moore; Marvell- Jameka Lowery; Monticello- Iyanna Brown; New Edinburg- Reagan Broughton; North Little Rock- Daidrian Hammond, Ashleigh Jones, Dwayne Lindsey;

Pine Bluff- Clement Agyemang, Cristalyn Allmond, Antonia Bannister, Samuel Beavers, Ceanna Blunt, Lakey Bohannon-Williams, Bajah Boykins, Crystal Branch, Christalynn Chambers, Charla Colen, Symone Crawford, Kevin Crumpton, Lajoyce Curtis, Lydya Deshazier, Tavion English, Danielle Evans, Kijah Ferrell, Michael Gerwitz, Kerissa Gipson, Kiara Gray, Karia Hall, Jarvis Hardnett, Nautica Harris, Sadiq Haruna, Braelin Hence, Kacy Higgins Jr, Sha’Nee Hulsey, Briana Johnson, Horace Jones III, Gabrielle Jones, Melinda Joyner, Shamara Lawrence, Trevon Lewis, Kimberly Marcus, Kennedy McCoy, Myracle Murrell, Isaiah Neal, Edwin Newton, Esmeka Parkes, Robbye Payne, Ladarius Pugh, Tia Rice, Nichira Simpson, Theophilus Smith, Janice Soto, Bryan Stephens, Candice Taylor, Dwight Vickers, Melissa Walker, Chandler Wilson, Emeri Wilson;

Redfield- Jasmine Smith; Rison- Ebony Kendrick, Katelyn Mason, Imani Roshell; Stuttgart- Rochelle Moore; Warren- Lola Clary, Kaniyia Grant; West Helena- Alexis Danley, Shiwanda Sheard-Perry;

White Hall- Isaiah Bolden, Diamond Compton, Robyn Dixon, Niklas Frimodig, Abigail Herrin, Aaron Hodge, Micah Sanford, Kintress Watson.

Out-of-state and international residents include:

San Tan Valley, AZ- Zack Piwniczka; Paynes Bay AR BB24008, Barbados- Ashlee Daniel; Beaumont, CA- Kambrya Bailey; Eastvale, CA- Haley Gomez; Los Angeles, CA- Keri Momon; Moreno Valley, CA- Gloria Ortiz;

Rancho Santa Margarita, CA- Noah Morris; Westminster, CO- Nicholas Kreutzer; Stratford, CT- Sarah Wright; Bridgetown, FC- Akeem Marshall, Romario Marshall; Coronation, FC- Jenna Wuzinski; Debary, FL- Tori Spigner;

Atlanta, GA- Robert Wooten Jr; Decatur, GA- Katrina Small; Marietta, GA- Neba Evans; Morrow, GA- Bryce Fuller; Alton, IL- Lyrica Williams; Aurora, IL- Destiny Stovall; Blue Island, IL- Shanequa Beal; Bolingbrook, IL- De’Jah Huffman;

Chicago, IL- Iriel Larry-Hampton, Ke’Miya Taylor; East Saint Louis, IL- Aubreyana Bedford, Paris Patterson;

Lagrange, IL- Asha Meriweather; Rock Island, IL- Cedreahna Kennedy; Bangalore, KARNATAKA- Manoja Nakkala Gopinath Reddy; Kansas City, KS- Zeyairia Williams; Olathe, KS- Ciara Thuston; Monroe, LA- Breiana Williams;

New Orleans, LA- Dimond Thornton; Florissant, MO- Briahna Sparks; Saint Louis, MO- Karli Anderson, Aska Arnold, Nia Reid, Ebony Sims; Belzoni, MS- Solomon Brooks; Southaven, MS- Kayleigh Johnson;

Zanesville, OH- Jamal Gladden; Lawton, OK- Haleigh Russell; Greenville, SC- Kwyana Jones; Johannesburg AR 2055, South Africa- Tristan Maharaj; Collierville, TN- Carissa Bailey;

Cordova, TN- Airen Cameron, Vivian Nelson, Taylor Strain; Memphis, TN- Jasmine Alford, Shyann Anderson, Brittney Johnson, Allison Malone, Myles Morton, Precious Ratliff, Kelsie Wright, Detario Yancey; Oakland, TN- Aaliyah Holt; Arlington,

TX- Shanice Akins, Jaeden Wells; Austin, TX- Kendalle Howard; Cedar Hill, TX- Marcus Hooks; Crowley, TX- Dashaun Hammond; Dallas, TX- Tyandria Palmer; Fort Worth, TX- Terin Nalls; Garland, TX- Bria May; Grand Prairie, TX- Olawunmi Vera-Cruz; Mesquite, TX- Debrciya Everette; Pearland, TX- Frederic Darden.

Details: UAPB Office of Enrollment Management, 870-575-8362.